Sebino SpA | con IN FORM l’arte contemporanea incontra l’industria

Sebino SpA ha lanciato il progetto INFORM, un'iniziativa che unisce l'arte contemporanea e l'industria. La collaborazione mira a creare un collegamento tra il settore artistico e quello produttivo, coinvolgendo artisti e aziende in attività di sperimentazione e dialogo. L'obiettivo è promuovere uno scambio di idee tra le due realtà attraverso esposizioni, workshop e incontri pubblici. La proposta si inserisce nel più ampio impegno dell'azienda nel sostenere progetti culturali.

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Si intitola INFORM il progetto voluto da Sebino SpA – gruppo di riferimento a livello italiano nella progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi antincendio e protezione integrata delle infrastrutture critiche con sede principale a Madone, in provincia di Bergamo – con l’obiettivo di integrare arte contemporanea e spazi produttivi, sviluppando nuove modalità di espressione dell’identità aziendale e rafforzare il dialogo tra impresa e cultura. Un progetto fortemente innovativo e creativo, che si inserisce all’interno di una visione strategica dell’azienda che riconosce nella cultura un elemento abilitante per l’innovazione e la valorizzazione del contesto lavorativo.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Venezia l'arte contemporanea incontra l'impegno socialeSostenere un progetto nel tempo per trasformare la vulnerabilità in opportunità: è questa la missione della venture philantrophy e dei progetti che... Narni: arte contemporanea incontra il passato in Palazzo EroliPalazzo Eroli a Narni ospita dal 7 al 14 marzo l'evento Il silenzio delle pietre. Temi più discussi: Dal Sebino al lago d’Idro: tra prevenzione e sicurezza; Una massa di detriti tra l’Oglio e il Sebino: al via la rimozione; Frana del Saresano, conto alla rovescia: Lavori da chiudere entro l’anno; Progetto sicurezza sul Sebino. DE.MA. GELO DI GIUSEPPINA SCOGNAMIGLIO S.A.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com Sebino SpA: rafforza la governance per affrontare le sfide della crescitaL’Assemblea dei Soci di Sebino SpA ha nominato in data 21 luglio 2025 il nuovo Consiglio di Amministrazione. Alla Presidenza è stato designato il Dott. Gianluigi Mussinelli, mentre il ruolo di ... bergamonews.it SebinoConnect Box: il nuovo ecosistema digitale per la sicurezza firmato SebinoLa nostra azienda sta vivendo una significativa evoluzione da system integrator a vero e proprio hub di innovazione nella sicurezza, con l’obiettivo di offrire ai clienti soluzioni affidabili, ... nt24.it