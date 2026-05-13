Sebino SpA | con IN FORM l’arte contemporanea incontra l’industria
Sebino SpA ha lanciato il progetto INFORM, un'iniziativa che unisce l'arte contemporanea e l'industria. La collaborazione mira a creare un collegamento tra il settore artistico e quello produttivo, coinvolgendo artisti e aziende in attività di sperimentazione e dialogo. L'obiettivo è promuovere uno scambio di idee tra le due realtà attraverso esposizioni, workshop e incontri pubblici. La proposta si inserisce nel più ampio impegno dell'azienda nel sostenere progetti culturali.
Si intitola INFORM il progetto voluto da Sebino SpA – gruppo di riferimento a livello italiano nella progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi antincendio e protezione integrata delle infrastrutture critiche con sede principale a Madone, in provincia di Bergamo – con l’obiettivo di integrare arte contemporanea e spazi produttivi, sviluppando nuove modalità di espressione dell’identità aziendale e rafforzare il dialogo tra impresa e cultura. Un progetto fortemente innovativo e creativo, che si inserisce all’interno di una visione strategica dell’azienda che riconosce nella cultura un elemento abilitante per l’innovazione e la valorizzazione del contesto lavorativo.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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