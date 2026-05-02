Delia canta Bella ciao al Concertone ma partigiano diventa essere umano | scoppia la polemica

Durante il Concertone di Roma, la cantante catanese nota per la partecipazione a X-Factor ha interpretato “Bella ciao” in modo particolare. La sua versione ha suscitato reazioni sui social media, in particolare per il cambio di alcune parole del testo originale. La performance si è svolta davanti a un vasto pubblico in piazza San Giovanni, attirando immediatamente l’attenzione degli utenti online.

Delia Buglisi è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma. La cantante catanese rivelazione di X-Factor, bagherese d'adozione, è stata scelta per cantare “Bella ciao” sul palco allestito in piazza San Giovanni, ma nella sua originale interpretazione ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

DELIA canta “Sei bellissima” di Loredana Bertè | X Factor 2025 Semifinale

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