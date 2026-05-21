Intelligenza artificiale | l’AI diventa uno strumento operativo nella vendita

L’edizione 2026 di Venditore Vincente introduce l’uso dell’intelligenza artificiale come strumento pratico nelle attività di vendita. La presenza di tecnologie avanzate in questa area rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti. Durante l’evento vengono presentate soluzioni digitali che supportano i processi commerciali e migliorano la gestione dei clienti. La manifestazione si svolge in un contesto dove l’applicazione concreta dell’AI sta modificando le modalità operative dei professionisti del settore.

L’edizione 2026 di Venditore Vincente segna un cambio di paradigma nella formazione commerciale italiana: l’intelligenza artificiale entra infatti nel metodo come strumento quotidiano di lavoro per profilare i clienti, preparare dossier informativi e arrivare alla trattativa con un vantaggio competitivo concreto. A sottolinearlo è Patrick Mazzocato, imprenditore e titolare dell’azienda Il Serramento: “Di questo Venditore Vincente mi è piaciuto particolarmente l’inserimento dell’intelligenza artificiale per profilare meglio i clienti e capire come approcciarsi a loro in modo congruo.” . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Intelligenza artificiale: lAI diventa uno strumento operativo nella vendita

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