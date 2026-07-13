Foggia | spaventoso incidente stradale Diversi feriti e sette mezzi coinvolti

Da quotidianodipuglia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle porte di Foggia si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto sette veicoli sulla tangenziale, strada Statale 673, nel pomeriggio di oggi. Sono stati registrati diversi feriti, di cui uno in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altre misure adottate.

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Spaventoso incidente stradale alle porte di Foggia. Diversi i feriti, uno grave e 7 mezzi coinvolti. Il gravissimo incidente, da quanto si apprende, è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale, la strada Statale 673, dove per cause ancora da accertare, sarebbero stati coinvolti almeno 7 mezzi. Il violento impatto sarebbe avvenuto tra un tir, un autobus di linea delle ‘Ferrovie del Gargano’ un mezzo di spedizioni e diverse auto causando enormi disagi alla circolazione stradale. Cosa è successo Da una prima ricostruzione, nel violento incidente sarebbero rimaste ferite diverse persone, almeno 6 di cui uno molto grave. Al momento non ci sarebbero vittime. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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