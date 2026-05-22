Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull’A14, nel tratto nord al km 296, vicino a Cupra Marittima. Quattro veicoli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento che ha causato tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche. I soccorsi sono intervenuti prontamente e i feriti sono stati trasportati in ospedale, tutti presso l’ospedale di Ancona. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Cupra Marittima, 22 maggio 2026 – Quattro mezzi coinvolti e tre feriti, di cui uno grave, centralizzato all’ospedale di Ancona, sono il bilancio di un tamponamento accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi al km 296 della carreggiata nord dell’A14, territorio di Cupra Marittima. Lo schianto appena fuori dalla galleria. Il sinistro è accaduto appena fuori della galleria S. Basso. Secondo la prima ricostruzione il conducente di una Fiat Bravo si è schiantato contro un furgone Opel furgonato con doppia cabina di una impresa edile, che a sua volta è stato spinto contro una Giulietta e due Fiat Panda. Tutti mezzi che erano fermi, in coda, a seguito della deviazione in atto per i lavori in corso nella galleria Vinci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14: 4 mezzi coinvolti e 3 feriti, uno è grave. Maxi tamponamento tra mezzi in coda

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Incidente in A14 a ridosso della galleria San Basso, coinvolti due Tir e traffico bloccato

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