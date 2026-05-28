Incidente choc tanti mezzi coinvolti | morti e feriti Presenti sconvolti

Da caffeinamagazine.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un grave incidente stradale si è verificato in un quartiere residenziale nel pomeriggio di martedì, coinvolgendo diversi veicoli. Sono stati registrati morti e feriti tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno trovato molti testimoni sconvolti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero preciso delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un terribile incidente stradale ha sconvolto un tranquillo quartiere residenziale nel pomeriggio di martedì, lasciando dietro di sé distruzione, paura e una vittima. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto che ha coinvolto più veicoli e che, secondo i residenti della zona, sarebbe stato tra i più violenti mai visti negli ultimi anni. Sul posto sono intervenuti in massa agenti, vigili del fuoco e soccorritori, mentre un elicottero sorvolava l’area per monitorare la situazione dall’alto. Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea, la chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 13:45. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

incidente choc tanti mezzi coinvolti morti e feriti presenti sconvolti
© Caffeinamagazine.it - Incidente choc, tanti mezzi coinvolti: morti e feriti. Presenti sconvolti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INCIDENTE SPAVENTOSO IN GALLERIA: MORTO BIMBO DI 3 ANNI, FERITI IL PAPÀ E LA SORELLINA - MONTAGNOLO

Video INCIDENTE SPAVENTOSO IN GALLERIA: MORTO BIMBO DI 3 ANNI, FERITI IL PAPÀ E LA SORELLINA - MONTAGNOLO

Notizie e thread social correlati

Incidente in A14: 4 mezzi coinvolti e 3 feriti, uno è grave. Maxi tamponamento tra mezzi in codaNel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull’A14, nel tratto nord al km 296, vicino a Cupra Marittima.

Terribile incidente in autostrada, appena fuori dalla galleria: tanti mezzi coinvolti. Tratto blindatoUn incidente grave si è verificato in autostrada, subito fuori da una galleria, coinvolgendo diversi mezzi.

Temi più discussi: Incidente mortale a Mantova, studentessa 19enne perde la vita nello scontro frontale con un camion; Crescentino sotto choc: 22enne scaraventata contro il parabrezza dopo lo schianto tra moto e auto, è gravissima; Choc alla Tecno Collaudi di Fano, esplode maxi bombola di gas: ore di ansia per un operaio 35enne colpito alla testa; Nicolò muore in moto a soli 17 anni, stava andando a scuola. Letale lo scontro con un furgone.

Prof morto nell'incidente, sequestrati i mezzi: indagini sulla Maserati. Scuola sotto choc: Ci mancheràProseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il 47enne Giuseppe Turano, docente di Matematica presso la scuola media di Specchia e padre di ... quotidianodipuglia.it

Incidente choc, auto infilzata dal guardrail e spezzata in due: 27enne esce miracolosamente illesoUn incidente stradale spaventoso, solo un miracolo ha evitato conseguenze mortali a Lodi. Un'auto è stata trafitta dal guardrail, per estrarre dalle lamiere l’automobilista ferito i vigili del fuoco ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web