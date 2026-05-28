Un grave incidente stradale si è verificato in un quartiere residenziale nel pomeriggio di martedì, coinvolgendo diversi veicoli. Sono stati registrati morti e feriti tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno trovato molti testimoni sconvolti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero preciso delle persone coinvolte.

Un terribile incidente stradale ha sconvolto un tranquillo quartiere residenziale nel pomeriggio di martedì, lasciando dietro di sé distruzione, paura e una vittima. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto che ha coinvolto più veicoli e che, secondo i residenti della zona, sarebbe stato tra i più violenti mai visti negli ultimi anni. Sul posto sono intervenuti in massa agenti, vigili del fuoco e soccorritori, mentre un elicottero sorvolava l’area per monitorare la situazione dall’alto. Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea, la chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 13:45. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incidente choc, tanti mezzi coinvolti: morti e feriti. Presenti sconvolti

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INCIDENTE SPAVENTOSO IN GALLERIA: MORTO BIMBO DI 3 ANNI, FERITI IL PAPÀ E LA SORELLINA - MONTAGNOLO

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