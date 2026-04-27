La Spagna ha aperto dei centri in Mauritania per gestire i flussi migratori, una strategia simile a quella adottata dalla leader di un altro paese europeo, nota per aver istituito strutture di accoglienza in territori africani. La mossa ha suscitato commenti e confronti tra le diverse forze politiche, con alcune che hanno evidenziato analogie tra le iniziative. La questione dei centri di accoglienza rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Pedro Sanchez imita Giorgia Meloni sui migranti, ma non bisogna dirlo alla sinistra. La Spagna socialista, infatti, quella che vorrebbe far credere di avere una politica aperta sui migranti ma, nel frattempo, ha l’arcipelago delle Canarie al collasso per i troppi arrivi e conta migliaia di morti lungo le rotte che dall’Africa portano alle sue coste, si è ispirata proprio al patto Italia-Albania per un progetto che prevede la messa in opera di due centri di detenzione dei migranti in Mauritania. E se in Italia li chiamiamo Cpr, ossia Centri di permanenza per i rimpatri, in Spagna li chiamano carceri. Sono due strutture che accolgono complessivamente quasi 200 stranieri irregolari e al loro interno ci sono anche le culle per i bambini, il che significa che è prevista la detenzione di minori e dei genitori, probabilmente delle madri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, Sanchez copia Meloni: la Spagna ha realizzato dei centri in Mauritania

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