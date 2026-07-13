Un uomo è stato denunciato all’aeroporto di Fiumicino dopo essere stato trovato in possesso di sette valigie contenenti complessivamente 216 chili di khat. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato la sostanza durante un controllo. L’individuo trasportava il materiale senza autorizzazione. La merce è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un uomo è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, dopo essere stato trovato in possesso di sette valigie contenenti un totale di 216 chili di khat. Il soggetto, di nazionalità israeliana e proveniente da Tel Aviv, è stato selezionato per un controllo mirato grazie alla collaborazione tra i militari del Gruppo di Fiumicino e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo controllo è stato attivato in seguito alle risposte vaghe e contraddittorie fornite dall’uomo riguardo alle motivazioni del suo viaggio e ai dettagli del soggiorno in Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fiumicino: viaggiava con 216 chili di khat nelle valigie, una persona denunciata in aeroporto

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