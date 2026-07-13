All’aeroporto di Fiumicino, sono stati sequestrati 216 chilogrammi di khat nascosti nei bagagli di un passeggero proveniente da Tel Aviv. La Guardia di Finanza di Roma, con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato il sequestro e denunciato l’uomo.

(LaPresse) Maxi sequestro di khat all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. La Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato 216 chilogrammi di sostanza stupefacente e denunciato un passeggero di nazionalità israeliana. L’uomo, arrivato da Tel Aviv, è stato sottoposto a un controllo mirato dopo aver fornito, secondo gli investigatori, risposte vaghe e contraddittorie sulle ragioni del viaggio e sul soggiorno in Italia. La successiva ispezione, effettuata con la scansione radiogena e l’apertura di sette bagagli da stiva, ha permesso di scoprire la presenza di catha edulis, la pianta da cui si ricava il khat, nascosta sotto forma di mazzetti e arbusti freschi di foglie e germogli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fiumicino, sequestrati 216 kg di khat nei bagagli di un passeggero da Tel Aviv

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