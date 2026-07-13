Fiumicino piange la scomparsa di Luigi Gino Satta | il cordoglio del Sindaco

Fiumicino piange la scomparsa di Luigi “Gino” Satta, figura nota in città. La sua morte è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha espresso cordoglio. Satta era conosciuto per il suo ruolo nel settore della pesca, come imprenditore locale e per la sua attività politica nel territorio. La notizia è stata accolta con tristezza dalla comunità, senza ulteriori dettagli sul decesso.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi “Gino” Satta, volto noto della città e figura profondamente legata al mondo della pesca, all’imprenditoria locale e alla vita politica del territorio. Gino Satta ha dedicato gran parte della sua vita professionale al settore ittico. Insieme alla sua famiglia ha contribuito a c ostruire e portare avanti una delle attività storiche più conosciute di Fiumicino, diventando nel tempo un punto di riferimento per la città e per il comparto della pesca locale. Importante anche il suo impegno politico e amministrativo. Eletto consigliere comunale nel 2008, ha ricoperto l’incarico di capogruppo ed è stato delegato alla Pesca del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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