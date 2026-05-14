Cortona il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Patrizio Tacconi

Il sindaco di Cortona ha annunciato il proprio cordoglio per la morte di Patrizio Tacconi, noto anche come «Popi». La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si esprime dispiacere per la perdita di una figura riconosciuta nella comunità locale. Tacconi era conosciuto nel paese e il suo decesso ha suscitato reazioni di tristezza tra i residenti. La comunicazione ufficiale è stata diffusa subito dopo aver appreso la notizia.

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