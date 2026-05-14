Cortona il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Patrizio Tacconi
Il sindaco di Cortona ha annunciato il proprio cordoglio per la morte di Patrizio Tacconi, noto anche come «Popi». La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si esprime dispiacere per la perdita di una figura riconosciuta nella comunità locale. Tacconi era conosciuto nel paese e il suo decesso ha suscitato reazioni di tristezza tra i residenti. La comunicazione ufficiale è stata diffusa subito dopo aver appreso la notizia.
Il sindaco di Cortona Luciano Meoni esprime cordoglio per la scomparsa di Patrizio Tacconi, da tutti conosciuto col soprannome di «Popi». «Piangiamo la scomparsa di una persona benvoluta, che ha amato la città, le sue manifestazioni e in particolare l’Archidado. Tutti noi serberemo il ricordo del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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