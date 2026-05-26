Scafati piange la giovane Sara Nappi | il messaggio di cordoglio del sindaco
La città di Scafati piange la scomparsa di una giovane di 23 anni. La notizia si è diffusa oggi, suscitando dolore tra la comunità. Il sindaco ha espresso cordoglio per la perdita. Nessun dettaglio sulle cause della morte è stato comunicato. La salma è stata raggiunta da amici e familiari, che hanno depositato fiori davanti alla casa. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima con messaggi di vicinanza.
La città di Scafati piange la giovane Sara Nappi, scomparsa nella giornata di oggi all'età di soli 23 anni. Ad annunciare sono la madre Maria, il fratello Alfredo, la sorella Alessia e tutta la famiglia, gli amici e quanti la conoscevano. Addolorato anche il sindaco Pasquale Aliberti che si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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