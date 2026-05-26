Scafati piange la giovane Sara Nappi | il messaggio di cordoglio del sindaco

Notizia in breve

La città di Scafati piange la scomparsa di una giovane di 23 anni. La notizia si è diffusa oggi, suscitando dolore tra la comunità. Il sindaco ha espresso cordoglio per la perdita. Nessun dettaglio sulle cause della morte è stato comunicato. La salma è stata raggiunta da amici e familiari, che hanno depositato fiori davanti alla casa. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima con messaggi di vicinanza.