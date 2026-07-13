Fiumicino | Grave episodio di violenza serve una risposta istituzionale Non si può restare in silenzio
I gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino hanno espresso preoccupazione per un episodio di violenza avvenuto nella zona. Chiedono una risposta da parte delle istituzioni, sottolineando che non si può rimanere in silenzio di fronte a quanto accaduto. La vicenda è stata riportata dai media locali e riguarda un episodio grave che ha coinvolto alcune persone. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle cause dell'incidente.
Fiumicino – Riceviamo e pubblichiamo. “I gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino esprimono forte preoccupazione per quanto riportato dalla stampa locale ( ilfaroonline, ndr. leggi qui ) in merito al grave episodio avvenuto nella notte tra venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio, quando cittadini stranieri sarebbero stati colpiti con piombini di ferro in due parti distinte della Città, da persone incappucciate, secondo le testimonianze raccolte. Un fatto inquietante, che si aggiunge alle scritte contro gli immigrati comparse nei giorni scorsi sui muri della città e ad altri episodi di tensione e violenza già segnalati, delineando un quadro che non può essere ignorato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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