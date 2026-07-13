Fiumicino | Grave episodio di violenza serve una risposta istituzionale Non si può restare in silenzio

Notizia in breve

I gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino hanno espresso preoccupazione per un episodio di violenza avvenuto nella zona. Chiedono una risposta da parte delle istituzioni, sottolineando che non si può rimanere in silenzio di fronte a quanto accaduto. La vicenda è stata riportata dai media locali e riguarda un episodio grave che ha coinvolto alcune persone. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle cause dell'incidente.