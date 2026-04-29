Licenziato dopo 19 anni di precariato dalla Janssen Cilag | La CISL | Caso grave che non può restare nel silenzio

Un dipendente è stato licenziato dopo aver trascorso 19 anni in contratti precari presso una grande azienda farmaceutica. La decisione ha suscitato reazioni da parte del sindacato, che ha definito il caso come grave e ha richiesto attenzione pubblica. La vicenda ha attirato l’interesse di chi si occupa di diritti dei lavoratori e delle condizioni occupazionali nel territorio pontino.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una dura presa di posizione sindacale scuote il tema del lavoro nel territorio pontino. La Cisl di Latina denuncia il mancato rinnovo del rapporto lavorativo di un dipendente somministrato impiegato per anni presso la Janssen Cilag di Latina, definendo la vicenda una questione sociale e occupazionale di rilievo. La denuncia del sindacato. Secondo quanto riferito nella nota diffusa dall’organizzazione sindacale, il lavoratore avrebbe prestato servizio per 19 anni continuativi, prima con contratti diretti e successivamente tramite agenzia interinale. Per la Cisl, l’interruzione del rapporto non rappresenterebbe una semplice scelta aziendale, ma un episodio che riapre il dibattito sull’utilizzo prolungato del lavoro in somministrazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Licenziato dopo 19 anni di precariato dalla Janssen Cilag: La CISL: “Caso grave che non può restare nel silenzio” Notizie correlate “Un virus che può restare in agguato per anni prima di togliere la vita a un bambino innocente”. Bassetti spiega il caso di un bimbo morto per una complicanza del morbilloUn bambino di sette anni è deceduto dopo tre mesi di deterioramento cognitivo e convulsioni. Il caso Garlasco 19 anni dopo: la ricostruzione nel libro “L’impronta” della giornalista calabrese Giancarla RondinelliIl 13 agosto 2007 il corpo della ventiseienne Chiara Poggi viene rinvenuto nella sua abitazione di Garlasco , inizia così una vicenda giudiziaria che...