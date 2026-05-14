Caserta rischia di restare esclusa dalla rottamazione Serve una risposta subito

A Caserta, si torna a parlare di una possibile esclusione dalla procedura di rottamazione, con un appello a ricevere risposte rapide. Un rappresentante locale ha inviato una comunicazione ufficiale alla Commissione Straordinaria, denunciando il mancato riscontro alle richieste fatte negli ultimi mesi. La richiesta è quella di un intervento immediato per garantire un trattamento equo e affrontare la questione che riguarda la città. La situazione resta in attesa di chiarimenti ufficiali da parte delle autorità competenti.

“Ho provveduto a inoltrare l’ennesima formale comunicazione alla Commissione Straordinaria perché la battaglia di equità sociale che porto avanti da mesi per Caserta non può fermarsi davanti al silenzio delle istituzioni”.È quanto dichiara l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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