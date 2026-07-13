Fisk beffa Pendrith al playoff e porta a casa l’ISCO Championship

Notizia in breve

Fisk ha vinto l’ISCO Championship, superando Pendrith nel playoff. L’evento, con un montepremi di 4 milioni di dollari, si è concluso dopo due appuntamenti nella settimana appena trascorsa. Il torneo, nato nel 2015 come Barbasol Championship e organizzato insieme al Tour europeo, è stato il secondo dei due eventi in calendario nel PGA Tour. La competizione si è svolta in un contesto di alto livello, con i giocatori impegnati in una sfida decisiva per la vittoria.