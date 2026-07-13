Fisk beffa Pendrith al playoff e porta a casa l’ISCO Championship
Fisk ha vinto l’ISCO Championship, superando Pendrith nel playoff. L’evento, con un montepremi di 4 milioni di dollari, si è concluso dopo due appuntamenti nella settimana appena trascorsa. Il torneo, nato nel 2015 come Barbasol Championship e organizzato insieme al Tour europeo, è stato il secondo dei due eventi in calendario nel PGA Tour. La competizione si è svolta in un contesto di alto livello, con i giocatori impegnati in una sfida decisiva per la vittoria.
I golfisti del PGA Tour completano il secondo dei due appuntamenti in calendario nella settimana appena trascorsa. Terminato infatti l’ ISCO Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2015 sotto il nome di Barbasol Championship come torneo “alternative” allo Scottish Open ed organizzato in coabitazione con il Tour europeo. Non sono bastate le classiche 72 buche con l’epilogo al playoff che ha premiato Steven Fisk. L’americano ha chiuso i quattro round con lo score complessivo di -16 (264 colpi) alla pari con il canadese Taylor Pendrith, ma è stato preciso nell’unica buca di spareggio trovando il par alla 18, mentre il rivale ha commesso un decisivo bogey. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
ISCO Championship 2026, 3 azzurri al via a LouisvilleTre golfisti italiani prenderanno parte all’ISCO Championship 2026 a Louisville, in contemporanea con lo Scottish Open in Scozia.
Glover solitario al comando dell’ISCO Championship, out gli italianiUn giocatore al comando dell’ISCO Championship con un vantaggio di due colpi sugli inseguitori.