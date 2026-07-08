ISCO Championship 2026 3 azzurri al via a Louisville
Tre golfisti italiani prenderanno parte all’ISCO Championship 2026 a Louisville, in contemporanea con lo Scottish Open in Scozia. Mentre i principali giocatori del PGA Tour si preparano per il The Open Championship, il circuito americano organizza un evento alternativo che si svolgerà nello stesso periodo. La competizione si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 luglio. Nessuna altra informazione sui partecipanti o sul formato del torneo è stata comunicata.
Nonostante i “big” del PGA Tour volino in Scozia per prepararsi al The Open Championship con lo Scottish Open, torneo che si disputerà da giovedì 9 a domenica 12 luglio, il maggiore circuito americano offre un “alternate event” che si disputerà in contemporanea alla sortita in Nord Europa. A Louisville, in Kentucky, andrà infatti in scena l ‘ISCO Championship, evento da 4 milioni di dollari e 300 unti FedEx a cui parteciperanno diversi golfisti interessanti a caccia di punti preziosi. I favoriti sui fairway dell’ Hurstbourne Golf Club sono Lee Hodges e Max Homa, che hanno appena chiuso un ottimo John Deere Classic rispettivamente in T3 e in 2a piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Giappone-Italia, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono dimostrare maturitàGli azzurri affrontano il Giappone nella prima giornata del gruppo Nord della Rugby Nations Championship 2026.
Italrugby, Azzurri arrivati a Tokyo: il 4 luglio sfida al Giappone nel Nations ChampionshipLa squadra italiana di rugby è arrivata a Tokyo in vista della partita contro il Giappone prevista il 4 luglio nel Nations Championship.
Si parla di: Open Championship 2026: i favoriti per conquistare la Claret Jug.
2026 ISCO Championship odds, picks: Surprising predictions by golf model that's nailed 17 majorsSportsLine's model simulated the ISCO Championship 2026 10,000 times and revealed surprising golf picks ... msn.com
2026 ISCO Championship: Expert picks, PGA Tour field rankings and fantasy golf tipsThe PGA Tour this week features the 2026 ISCO Championship starting on Thursday at ... msn.com