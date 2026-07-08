Nonostante i “big” del PGA Tour volino in Scozia per prepararsi al The Open Championship con lo Scottish Open, torneo che si disputerà da giovedì 9 a domenica 12 luglio, il maggiore circuito americano offre un “alternate event” che si disputerà in contemporanea alla sortita in Nord Europa. A Louisville, in Kentucky, andrà infatti in scena l ‘ISCO Championship, evento da 4 milioni di dollari e 300 unti FedEx a cui parteciperanno diversi golfisti interessanti a caccia di punti preziosi. I favoriti sui fairway dell’ Hurstbourne Golf Club sono Lee Hodges e Max Homa, che hanno appena chiuso un ottimo John Deere Classic rispettivamente in T3 e in 2a piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ISCO Championship 2026, 3 azzurri al via a Louisville

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