I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due eventi che contraddistinguono questo fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’ ISCO Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2015 sotto il nome di Barbasol Championship come torneo “alternative” allo Scottish Open ed organizzato in coabitazione con il Tour europeo. Dopo 36 buche guida la classifica Lucas Glover. L’americano si prende la vetta in solitaria con lo score di -13 (127 colpi) grazie ad una tornata da -6 bogey free. Per lo statunitense due lunghezze di margine sui connazionali Steven Fisk e Kim Chan. -10 e quarta posizione per il francese Ko Jeong Weon e per l’americano Aaron Wise, seguiti ad un colpo di distanza dallo statunitense William Mouw. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Glover solitario al comando dell’ISCO Championship, out gli italiani

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