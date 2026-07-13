Un concerto di Riccardo Tesi e Paolo Zampini si è svolto a Forte Belvedere a Firenze il 13 luglio 2026. La serata ha visto anche la partecipazione della scrittrice Nicoletta Verna, che ha recitato brani con parole intense e suggestive. La performance musicale ha attirato numerosi spettatori, mentre l’evento si è concluso senza incidenti. Nessuna informazione su eventuali interventi delle forze dell’ordine o problemi durante la manifestazione.

Firenze, 13 luglio 2026 – Le parole intense e suggestive della scrittrice Nicoletta Verna e la world music di Riccardo Tesi e Paolo Zampini e la nuova mostra No Heroes di Marino Marini: entra sempre più nel vivo la programmazione estiva di Belvedere Firenze, lo spazio culturale del Forte di Belvedere gestito da Fondazione Muse, con due nuovi appuntamenti delle rassegne Forte in Musica e L'attualità del bello, in programma mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, entrambi alle ore 20.30. Il concerto di Riccardo Tesi e Paolo Zampini. Mercoledì 15 luglio alle ore 20.30 la rassegna Forte in Musica ospita Riccardo Tesi e Paolo Zampini, protagonisti del progetto Camerock. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, il concerto di Riccardo Tesi e Paolo Zampini a Forte Belvedere

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