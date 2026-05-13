Tesi-Zampini ora di ’Camerock‘ Pop e classica senza etichette

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella scena musicale attuale, una collaborazione tra artisti di generi diversi ha portato alla creazione di un progetto che unisce elementi pop e classici senza etichette definite. La fusione tra le due influenze dà vita a un nuovo sound, caratterizzato da contaminazioni tra stili e approcci diversi. La proposta artistica cerca di superare le classificazioni tradizionali, offrendo un’esperienza sonora che combina elementi riconoscibili di entrambe le parti.

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Il popolare incontra il classico. Risultato: nasce qualcosa che è contaminazione, o meglio magia. Che prende il nome di "Camerock" (Visage Music), così si chiama il disco che mette insieme le sensibilità artistiche di Riccardo Tesi e Paolo Zampini e che restituisce nuovo vigore a un’amicizia, quella che tra i due nel segno della musica esisteva già cinquant’anni fa, allora agli albori. Prima cioè che Tesi girasse il mondo diventando, tra gli altri, l’organettista di de André e Fossati, e che Zampini si trasformasse nel flautista preferito di un gigante come Morricone. Il disco debutterà al Teatro Bolognini di Pistoia domani (ore 21; promosso...🔗 Leggi su Lanazione.it

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