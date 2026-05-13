Tesi-Zampini ora di ’Camerock‘ Pop e classica senza etichette
Nella scena musicale attuale, una collaborazione tra artisti di generi diversi ha portato alla creazione di un progetto che unisce elementi pop e classici senza etichette definite. La fusione tra le due influenze dà vita a un nuovo sound, caratterizzato da contaminazioni tra stili e approcci diversi. La proposta artistica cerca di superare le classificazioni tradizionali, offrendo un’esperienza sonora che combina elementi riconoscibili di entrambe le parti.
Il popolare incontra il classico. Risultato: nasce qualcosa che è contaminazione, o meglio magia. Che prende il nome di "Camerock" (Visage Music), così si chiama il disco che mette insieme le sensibilità artistiche di Riccardo Tesi e Paolo Zampini e che restituisce nuovo vigore a un’amicizia, quella che tra i due nel segno della musica esisteva già cinquant’anni fa, allora agli albori. Prima cioè che Tesi girasse il mondo diventando, tra gli altri, l’organettista di de André e Fossati, e che Zampini si trasformasse nel flautista preferito di un gigante come Morricone. Il disco debutterà al Teatro Bolognini di Pistoia domani (ore 21; promosso...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: Maksim, pianoforte senza confini. Viaggio tra classica, pop e rock: "Anche gli Abba sono sinfonici"
“Musica per la città” tra classica e pop: 100 giovani musicisti protagonisti dei saggi finali dell'Istituto TirincantiIl Palazzo del Turismo di Riccione si prepara ad accogliere “Musica per la città”, la tradizionale rassegna di saggi concerto dell’Istituto Musicale...
Si parla di: Tesi-Zampini, ora di ’Camerock‘. Pop e classica senza etichette; CAMEROCK, con Riccardo Tesi e Paolo Zampini a Pistoia.
Cronache odierne da Sinistra 1)Se c'e' uno spiraglio per la crisi in UCRAINA allora Schlein ci ripensa e dice che bisogna tenere aperto il dialogo con gli Usa; 2) se il Ministro Giuli decide di cambiare due stretti collaboratori, Renzi dice che si deve dimettere. C facebook