Firenze | arrestato per tentato omicidio E’ accusato di aver aggredito due persone con arma da taglio

Un uomo di 21 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di aver tentato di uccidere due persone, ferendole con un'arma da taglio. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagato è accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate dall’uso dell’arma. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione.

La polizia di Stato di Firenze ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di 21 anni, indagato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un'arma da taglio. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della procura della città toscana, è arrivato al termine di un'articolata attività investigativa condotta dalla squadra mobile fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Firenze, 21enne arrestato per tentato omicidio: accusato di due aggressioni con coltello in strada

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