In caserma con una grave emorragia e ferite da arma da taglio | arrestato il vicino di casa per tentato omicidio
Nella notte tra il 16 e il 17 maggio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni, di nazionalità marocchina e residente a Treviglio, accusato di aver aggredito un vicino di casa. L’individuo è stato trovato in caserma con ferite da arma da taglio e una grave emorragia, dopo aver subito un episodio violento. L’intervento dei militari è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione, e l’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.
Treviglio. Un uomo di 54 anni, cittadino marocchino residente a Treviglio, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio al termine di un violento episodio avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio. L’allarme intorno alle 23,30 di sabato, quando la vittima – un cittadino egiziano di 52 anni, anch’egli residente in città e vicino di casa dell’indagato – si è presentata all’ingresso della caserma di Treviglio in evidente stato di choc e con una grave emorragia. I militari presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, attivando il 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche: i sanitari hanno riscontrato una profonda ferita da arma da taglio al capo e al volto, con interessamento di strutture vascolari e una conseguente importante perdita di sangue. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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