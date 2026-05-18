In caserma con una grave emorragia e ferite da arma da taglio | arrestato il vicino di casa per tentato omicidio

Nella notte tra il 16 e il 17 maggio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni, di nazionalità marocchina e residente a Treviglio, accusato di aver aggredito un vicino di casa. L’individuo è stato trovato in caserma con ferite da arma da taglio e una grave emorragia, dopo aver subito un episodio violento. L’intervento dei militari è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione, e l’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

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