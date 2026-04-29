Chi è Eitan Bondì il 21enne accusato di tentato omicidio per aver sparato a due attivisti dell'Anpi
Eitan Bondì, 21 anni, è stato fermato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine sulla sparatoria avvenuta il 25 aprile a Roma, durante la quale due attivisti dell'Anpi sono stati feriti. Appartenente alla Comunità ebraica e residente in viale Marconi, Bondì è ora accusato di tentato omicidio. La vicenda ha attirato l’attenzione per la gravità del gesto e le implicazioni politiche e sociali legate all’accaduto.
Ventuno anni, appartenente alla Comunità ebraica e residente in viale Marconi. Eitan Bondì è il ragazzo fermato dalla Digos della Polizia di Stato per tentato omicidio di due attivisti dell'Anpi il 25 aprile a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it
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COMUNICATO STAMPA Secondo quanto emerge dalle notizie di stampa, un certo Eitan Bondi sarebbe l’autore dell’atto violento commesso il 25 aprile a Roma. Non lo conosciamo e non lo abbiamo mai visto. Provo orrore e condanno nella maniera più risolu x.com