Chi è Eitan Bondì il 21enne accusato di tentato omicidio per aver sparato a due attivisti dell'Anpi

Eitan Bondì, 21 anni, è stato fermato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine sulla sparatoria avvenuta il 25 aprile a Roma, durante la quale due attivisti dell'Anpi sono stati feriti. Appartenente alla Comunità ebraica e residente in viale Marconi, Bondì è ora accusato di tentato omicidio. La vicenda ha attirato l’attenzione per la gravità del gesto e le implicazioni politiche e sociali legate all’accaduto.