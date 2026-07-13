Firenze 21enne arrestato per tentato omicidio | le immagini dell’aggressione

A Firenze, un ragazzo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate da arma da taglio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa su richiesta della Procura e eseguita dalla Polizia di Stato. Le autorità hanno reso note immagini dell’aggressione, che si è verificata recentemente. La vittima ha riportato ferite gravi.

(LaPresse) La Polizia di Stato di Firenze, su coordinamento della Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne indagato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma da taglio. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, il giovane sarebbe coinvolto in un’aggressione avvenuta nella tarda serata del 15 aprile in via Caccini, dove avrebbe avvicinato una persona chiedendo una sigaretta e poi l’avrebbe colpita ripetutamente con un coltello al torace e all’addome. La vittima, ricoverata inizialmente in prognosi riservata, ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Firenze, 21enne arrestato per tentato omicidio: accusato di due aggressioni con coltello in strada

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