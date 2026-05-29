Schiaffo e aggressione a Cardano | arrestato per tentato omicidio
Un uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito un conoscente con uno schiaffo e un'aggressione violenta a Cardano. Durante le indagini, ha cercato di depistare i Carabinieri, rendendo più complesso il suo arresto. Le autorità stanno verificando le motivazioni alla base dell'aggressione e i dettagli della condotta dell'uomo nel tentativo di confondere le forze dell'ordine.
? Domande chiave Cosa ha spinto l'uomo a colpire così violentemente il conoscente?. Come ha fatto l'aggressore a tentare di depistare i Carabinieri?. Perché il sospettato è tornato sul luogo del crimine dopo la fuga?. Quali sono le reali condizioni di salute della vittima in ospedale?.? In Breve Aggressione avvenuta giovedì 28 maggio verso le 18:30 presso un bar di Cardano.. Aggressore è fuggito in bicicletta cambiando poi abiti per depistare i Carabinieri.. Vittima di 67 anni ricoverata in ospedale di Bolzano con prognosi riservata.. Coinvolti due residenti del comune di Cardano in un conflitto per motivi banali.. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Bolzano con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un conoscente di 67 anni a Cardano, giovedì 28 maggio verso le ore 18:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Durante l'udienza di convalida dell'arresto, l'uomo ha spiegato di aver perso la testa dopo il rifiuto dei medici al ricovero della moglie. Ha confessato di aver colpito il neurologo con uno schiaffo al volto, scusandosi per l'aggressione facebook
Vorrei rivolgermi a dei signori e non faccio nome, che sono due giorni che raccontano di aver preso pugni, calci, schiaffi e ogni tipo di aggressione, perfino il lancio di una granata, dicendo che però lo sanno fare perché non lasciano segni. x.com
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