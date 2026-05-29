Un uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito un conoscente con uno schiaffo e un'aggressione violenta a Cardano. Durante le indagini, ha cercato di depistare i Carabinieri, rendendo più complesso il suo arresto. Le autorità stanno verificando le motivazioni alla base dell'aggressione e i dettagli della condotta dell'uomo nel tentativo di confondere le forze dell'ordine.

? Domande chiave Cosa ha spinto l'uomo a colpire così violentemente il conoscente?. Come ha fatto l'aggressore a tentare di depistare i Carabinieri?. Perché il sospettato è tornato sul luogo del crimine dopo la fuga?. Quali sono le reali condizioni di salute della vittima in ospedale?.? In Breve Aggressione avvenuta giovedì 28 maggio verso le 18:30 presso un bar di Cardano.. Aggressore è fuggito in bicicletta cambiando poi abiti per depistare i Carabinieri.. Vittima di 67 anni ricoverata in ospedale di Bolzano con prognosi riservata.. Coinvolti due residenti del comune di Cardano in un conflitto per motivi banali.. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Bolzano con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un conoscente di 67 anni a Cardano, giovedì 28 maggio verso le ore 18:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schiaffo e aggressione a Cardano: arrestato per tentato omicidio

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Vorrei rivolgermi a dei signori e non faccio nome, che sono due giorni che raccontano di aver preso pugni, calci, schiaffi e ogni tipo di aggressione, perfino il lancio di una granata, dicendo che però lo sanno fare perché non lasciano segni. x.com

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