Un uomo di 36 anni di origini egiziane e senza fissa dimora è stato arrestato a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, con l'accusa di tentato omicidio. L'arresto è avvenuto dopo che è stato notato mentre girava in strada in stato di ebbrezza, infastidendo le persone. La dinamica dell'aggressione, avvenuta con bottiglie, ha portato alla decisione di fermarlo.

Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), 8 maggio 2026 – Arrestato per tentato omicidio. Con questa accusa è stato tratto in arresto un uomo di 36 anni, di origini egiziane e senza fissa dimora. Stando a quanto ricostruito il 36enne avrebbe aggredito a colpi di bottiglia un altro uomo. L’aggressione è avvenuta lo scorso aprile a Milano, l’arresto invece è scattato nelle scorse ore in provincia di Monza e Brianza. Fermato per ubriachezza molesta. In base a quanto riferito dai militare, l'uomo è stato individuato dai carabinieri di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) mentre camminava per la strada, visibilmente ubriaco e fermato per ubriachezza molesta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggressione a bottigliate a Milano, arrestato per tentato omicidio in Brianza: scoperto perché girava in strada ubriaco infastidendo le persone

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