Finisce in carcere a 87 anni L’assessora Monni | Secondo i medici non deve stare lì lunedì rivalutazione del caso

Un uomo di 87 anni è stato rinchiuso nel carcere di Sollicciano per un furto d’auto commesso tre anni fa. Nonostante i medici abbiano valutato che non sia compatibile con la detenzione, l’uomo resta nel carcere, che si trova in condizioni di sovraffollamento e degrado. Un’assessora ha annunciato che lunedì verrà rivalutata la situazione.

Giuseppe, 87 anni, è finito nel carcere di Sollicciano per un furto d’auto compiuto 3 anni prima. I medici lo hanno giudicato incompatibile con la detenzione, ma nonostante questo resta nella struttura, sempre più sovraffollata e degradata. È stato arrestato nel giorno del suo compleanno. L'assessora Monia Monni: "Lunedì nuova valutazione del caso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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