Finestrino esploso su volo Ryanair le immagini del motore | manca una pala possibile legame con incidenti del 2016-2018

Le prime immagini mostrano il motore del volo Ryanair con una pala mancante, dopo l’esplosione di un finestrino. Un passeggero avrebbe rischiato di essere risucchiato fuori dall’aereo. La perdita di una pala nel motore è visibile e potrebbe essere collegata a incidenti simili avvenuti tra il 2016 e il 2018. La compagnia ha avviato verifiche sull’accaduto.

Sono state diffuse le prime immagini del motore del volo Ryanair sul quale è esploso un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori. Si evidenzia l'assenza di una pala della ventola, che potrebbe essersi spezzata producendo i danni noti. Nel 2016 e nel 2018 si sono verificati distacchi di una pala nello stesso modello di motore (in un caso la passeggera risucchiata morì). C'è un'indagine in corso, al momento il possibile legame tra i tre incidenti è solo una speculazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ryanair, finestrino rotto durante il volo Salonicco-Memmingen: passeggero rischia

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