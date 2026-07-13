Una fila di sedili, nota come fila 11, sta attirando l’attenzione negli ultimi tempi a causa di episodi accaduti a bordo di diversi aerei. Dopo il disastro dell’Air India, questa fila ha fatto parlare di sé anche durante un volo Ryanair, creando tensione tra i passeggeri. La presenza di questa fila sembra aver generato timori o desideri tra chi viaggia, senza che siano stati segnalati problemi tecnici o di sicurezza ufficiali.

C’è una fila, sugli aerei, che nelle ultime settimane è tornata prepotentemente sotto i riflettori. Non per il comfort dei sedili, non per lo spazio a disposizione dei passeggeri: la fila 11 è diventata protagonista di un dibattito che va ben oltre l’ordinaria esperienza di volo, poiché in due distinti episodi, verificatisi a poco più di un anno di distanza l’uno dall’altro, si è trovata al centro di quella sottile e impalpabile linea che separa la tragedia dal miracolo. Il 12 giugno 2025, il volo Air India AI171, un Boeing 787 Dreamliner diretto da Ahmedabad a Londra Gatwick, precipita appena 32 secondi dopo il decollo, schiantandosi contro un edificio del collegio medico della città indiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fila 11, il numero che ora tutti temono (o desiderano) su un aereo: dalla tragedia dell’Air India al recente volo Ryanair. Ecco le storie incredibili

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