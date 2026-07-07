Caos su un volo Ryanair Francesco Renga costretto a lasciare l’aereo | il video diventa virale

Un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Bergamo Orio al Serio è stato interrotto domenica 6 luglio 2026, coinvolgendo un cantante noto. A bordo, il cantante è stato costretto a lasciare l’aereo, secondo quanto mostrano alcuni video diventati virali. La situazione ha causato disagi tra i passeggeri e ha attirato l’attenzione sui social media. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dell’intervento o sulla natura dell’episodio.

Un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, nella serata di domenica 6 luglio 2026, è finito al centro dell’attenzione per un episodio che avrebbe coinvolto Francesco Renga. Secondo le testimonianze di numerosi passeggeri presenti a bordo, il cantante sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo, dopo una serie di tensioni con il personale della compagnia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Quotidiano Nazionale (@quotidianonazionale) Le prime incomprensioni sarebbero nate già al gate, dove il bagaglio a mano di Francesco Renga sarebbe stato giudicato troppo voluminoso per essere trasportato in cabina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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