Il caso della fila 11 la sorprendente coincidenza tra il superstite dell’Air India e il salvataggio su Ryanair | qual è il posto più sicuro in aereo

Un anno dopo il disastro di un volo Air India, un incidente avvenuto ieri su un volo Ryanair ha coinvolto un passeggero che si trovava nella fila 11. Entrambi i passeggeri sopravvissuti erano seduti in questa stessa fila. La coincidenza ha attirato l’attenzione, sollevando domande sulla sicurezza dei posti in aereo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o differenze tra i due incidenti.

Il disastro del volo AI171 di Air India, avvenuto un anno fa, e l’incidente di ieri su un volo Ryanair hanno un dettaglio in comune: i passeggeri coinvolti sedevano entrambi nella fila 11. Nel primo caso, Vishwash Kumar Ramesh, originario di Leicester (Regno Unito), fu l’unico sopravvissuto allo schianto del volo Air India e occupava il posto 11A. Una circostanza che, nelle settimane successive, spinse migliaia di viaggiatori a pagare un supplemento pur di prenotare quel sedile o uno della stessa fila. Nel secondo episodio, il passeggero rimasto ferito dopo la rottura di un finestrino su un volo Ryanair sedeva invece al posto 11F. Nonostante il rischio di essere risucchiato all’esterno, dimostrato anche da un precedente, si è salvato. 🔗 Leggi su Open.online

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