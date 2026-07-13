Fiamme nei boschi del Mugello l' intervento dei Vigili del fuoco

Da video.corrierefiorentino.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì nei boschi di Vicchio, nel Mugello, coinvolgendo diversi ettari di vegetazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non sono state segnalate persone coinvolte né danni a strutture. L’origine del rogo è in fase di accertamento. L’intervento è ancora in corso per domare completamente le fiamme.

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Un incendio Ã¨ scoppiato nella notte tra domenica e lunedÃ¬ nei boschi di Vicchio, nel Mugello, interessando diversi ettari di terreni ma nessuna abitazione. Sono in corso le operazioni di spegnimento Israele e Palestina: due alberi, una marcia. Firenze torna a chiedere unita la pace Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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