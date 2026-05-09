Casolare in fiamme intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco della centrale di Perugia sono intervenuti a Petrignano di Assisi per spegnere un incendio in un casolare. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore e hanno impedito che il fuoco si diffondesse, salvando la struttura. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze significative. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.

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