Casolare in fiamme intervento dei Vigili del fuoco

Da perugiatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del fuoco della centrale di Perugia sono intervenuti a Petrignano di Assisi per spegnere un incendio in un casolare. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore e hanno impedito che il fuoco si diffondesse, salvando la struttura. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze significative. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.

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I Vigili del fuoco della centrale di Perugia sono intervenuti a Petrignano di Assisi per un incendio all’interno di un casolare, le operazioni di spegnimento hanno evitato il propagarsi dell’incendio evitando il coinvolgimento di tutta la struttura.Nessuna persona coinvolta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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