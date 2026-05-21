Un quinto vive da solo più del doppio rispetto a 30 anni fa Single per scelta o per necessità? Tra i 18 e i 34 anni vivere da soli è ancora raro I dati ISTAT

Secondo il rapporto annuale 2026 dell’ISTAT, circa 9,9 milioni di italiani tra i 18 e i 100 anni vivono da soli, rappresentando circa il 17% della popolazione adulta. Il dato mostra come un quinto delle persone adulte viva senza conviventi, più del doppio rispetto a trent’anni fa. Tra i giovani tra i 18 e i 34 anni, vivere da soli è ancora poco diffuso, mentre tra le fasce di età più avanzate questa situazione è più comune.

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