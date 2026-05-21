Un quinto vive da solo più del doppio rispetto a 30 anni fa Single per scelta o per necessità? Tra i 18 e i 34 anni vivere da soli è ancora raro I dati ISTAT
Secondo il rapporto annuale 2026 dell’ISTAT, circa 9,9 milioni di italiani tra i 18 e i 100 anni vivono da soli, rappresentando circa il 17% della popolazione adulta. Il dato mostra come un quinto delle persone adulte viva senza conviventi, più del doppio rispetto a trent’anni fa. Tra i giovani tra i 18 e i 34 anni, vivere da soli è ancora poco diffuso, mentre tra le fasce di età più avanzate questa situazione è più comune.
Vivere soli non è più un’eccezione legata alla vecchiaia. Secondo il rapporto annuale 2026 diffuso dall’Istat, nella popolazione dai 18 anni in su si contano 9,9 milioni di persone che occupano un’abitazione senza altri conviventi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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