Un quinto vive da solo più del doppio rispetto a 30 anni fa Single per scelta o per necessità? Tra i 18 e i 34 anni vivere da soli è ancora raro I dati ISTAT

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il rapporto annuale 2026 dell’ISTAT, circa 9,9 milioni di italiani tra i 18 e i 100 anni vivono da soli, rappresentando circa il 17% della popolazione adulta. Il dato mostra come un quinto delle persone adulte viva senza conviventi, più del doppio rispetto a trent’anni fa. Tra i giovani tra i 18 e i 34 anni, vivere da soli è ancora poco diffuso, mentre tra le fasce di età più avanzate questa situazione è più comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vivere soli non è più un’eccezione legata alla vecchiaia. Secondo il rapporto annuale 2026 diffuso dall’Istat, nella popolazione dai 18 anni in su si contano 9,9 milioni di persone che occupano un’abitazione senza altri conviventi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INCONTRO CHIVU-DIRIGENZA: PRIORITÀ KONÈ PALESTRAJONES, MKHI, DE VRIJ, MARTINEZ...

Video INCONTRO CHIVU-DIRIGENZA: PRIORITÀ KONÈ PALESTRA?JONES, MKHI, DE VRIJ, MARTINEZ...

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Minori, Save the Children: "Più rapine e lesioni personali tra 14-17enni, il doppio rispetto a 10 anni fa"

Sánchez boys: in Spagna il 93% dei giovani tra 18 e 25 anni vive ancora con i genitoriPer anni una certa narrativa politica italiana ha guardato alla Spagna come a un modello virtuoso, moderno, progressista.

Bonus per single, un aiuto concreto per chi vive da soloVivere da soli può essere una scelta o una ferita, ma davanti a entrambe le situazioni, il costo della vita non fa differenza. Pur se in Italia, vivere da soli è sempre più comune, raramente viene ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web