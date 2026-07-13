L’edizione del ventennale della Festa dell’Unicorno ha registrato un numero di visitatori simile a quello dell’anno precedente. Tuttavia, si osserva un lieve calo rispetto allo scorso anno, probabilmente influenzato dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, che sono state peggiori rispetto alla precedente edizione del 2025.

VINCI Numeri relativi alle presenze sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, con un lieve "segno meno" che potrebbe concretizzarsi alla luce del meteo che (diversamente dal 2025) stavolta non è stato favorevole. Ma l’edizione 2026 della Festa dell’Universo, quella del ventennale, si chiude comunque con un bilancio positivo, in attesa dei dati definitivi. "Si percepiva un’atmosfera diversa rispetto al passato, legata probabilmente alla ricorrenza della ventesima edizione - ha commentato Alessio Veracini, uno degli organizzatori - nonostante il caldo, la voglia di partecipare c’era". Il giorno di maggior affluenza, come da previsione è stato il secondo che coincideva con il sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa dell’Unicorno. L’edizione del ventennale fa il pieno di visitatori

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