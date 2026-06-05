Ponte del 2 giugno Parma fa il pieno di visitatori

Da parmatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ponte del 2 giugno, Parma ha registrato un aumento di visitatori, contribuendo ai dati positivi del turismo regionale. La città si conferma tra le mete culturali più frequentate dell’Emilia-Romagna, con numeri significativi in musei, borghi e attrazioni artistiche. La presenza di turisti ha coinvolto anche le aree circostanti, rafforzando l’afflusso di visitatori in tutta la provincia.

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Parma si conferma una delle mete culturali più apprezzate dell’Emilia-Romagna. Durante il ponte del 2 giugno, il territorio parmense ha fatto registrare numeri importanti, contribuendo al bilancio positivo del turismo regionale tra città d’arte, borghi, musei e attrattori culturali.Secondo i dati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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