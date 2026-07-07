Vinci celebra la ventesima edizione della Festa dell’Unicorno, trasformandosi in capitale del fantasy e del cosplay per un weekend. La manifestazione, che si svolge nel borgo toscano, prevede eventi a tema, sfilate e spettacoli dedicati agli appassionati. Sono attesi numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La festa si svolge nel centro storico, coinvolgendo diverse piazze e vie del paese. La manifestazione dura tre giorni, con attività per tutte le età.

VINCI – Traguardo importante per la Festa dell’Unicorno che celebra a Vinci la sua ventesima edizione. Il borgo toscano si prepara ad accogliere dal 10 al 12 luglio la manifestazione fantasy più grande d’Itali a, che trasformerà le strade e le piazze in un vero e proprio regno della fantasia, con un programma ricco di spettacoli, concerti e attività per tutte le età. La Festa dell’Unicorno, che è stata presentata oggi (7 luglio) nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate. I visitatori potranno vivere un sogno a occhi aperti con oltre 400 spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vinci per un weekend capitale del fantasy e del cosplay con la ‘Festa dell’Unicorno’

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