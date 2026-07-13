La Festa della Cozza Selvaggia mira a promuovere un prodotto tipico della costa e della città. L’evento coinvolge pescatori, aziende e altri attori locali, sottolineando l’importanza di creare una rete collaborativa. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione di questa specialità, riconosciuta come simbolo dell’identità territoriale. La collaborazione tra le diverse parti è considerata essenziale per rafforzare il turismo e la promozione del prodotto.

La Festa della Cozza Selvaggia rappresenta un momento di valorizzazione di un prodotto identitario della nostra costa e della nostra città. Fare rete con pescatori, aziende e tutti gli attori coinvolti è fondamentale". Lo afferma Barbara Monti, assessore all’Agricoltura e Agroalimentare del comune di Ravenna, a margine della 13esima edizione dedicata alla ‘perla dell’Adriatico’ a Marina di Ravenna. “È un evento che rappresenta anche un importante volano turistico e che quest'anno assume un significato speciale con Ravenna Capitale Italiana del Mare. Il successo della manifestazione è possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Festa della Cozza Selvaggia, Monti: Valorizza identità e turismo del territorio

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