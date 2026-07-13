A Ferrera di Varese, un paese con circa 700 abitanti, le auto stanno invadendo le aree vicino alla cascata, attirando molti visitatori durante l’estate. Per limitare il problema, è stata emanata un’ordinanza che vieta la sosta selvaggia nelle zone più frequentate. La cascata, che attira turisti, si trova in un territorio dove l’afflusso aumenta con l’arrivo della stagione calda, rendendo difficile la gestione del traffico e delle aree di parcheggio.

Ferrera di Varese: 700 abitanti e una cascata che diventa attrazione turistica specialmente d’estate quando anche nelle valli prealpine del Nord l’afa si fa sentire e toglie il respiro. Dunque in tanti, non solo nei weekend ma anche in settimana, complice il turismo di prossimità, si fermano in paese per un tuffo. Centinaia, a volte migliaia di visitatori al giorno. Un’abitudine che però causa spesso ingorghi e problemi stradali tanto che la sindaca Marina Salardi è passata alle maniere forti invocando con un’ordinanza la «tolleranza zero». La situazione di caos viabilistico ha generato infatti pesanti e ripetuti disagi alla cittadinanza residente, spesso impossibilitata ad accedere in sicurezza alle proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Ferrera di Varese, il paese delle cascate preso d'assalto dalle auto: scatta l'ordinanza contro la sosta selvaggia

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