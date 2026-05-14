Mobilitazione a suon di musica contro la sosta selvaggia

Il 14 maggio 2026 a Rovigo si è svolta una manifestazione contro la sosta illegale con un corteo che ha coinvolto numerosi partecipanti. Durante l’evento, sono state suonate musiche ad alto volume mentre i partecipanti marciavano lungo le vie cittadine. La protesta ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, con alcuni che hanno osservato il corteo mentre procedeva attraverso le strade principali. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, lasciando un segnale visibile contro le pratiche di sosta non autorizzata.

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