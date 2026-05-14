Mobilitazione a suon di musica contro la sosta selvaggia
Il 14 maggio 2026 a Rovigo si è svolta una manifestazione contro la sosta illegale con un corteo che ha coinvolto numerosi partecipanti. Durante l’evento, sono state suonate musiche ad alto volume mentre i partecipanti marciavano lungo le vie cittadine. La protesta ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, con alcuni che hanno osservato il corteo mentre procedeva attraverso le strade principali. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, lasciando un segnale visibile contro le pratiche di sosta non autorizzata.
Rovigo, 14 maggio 2026 – Mobilitazione contro la sosta selvaggia a suon di musica. Il corteo dei Bontemponi, con gli strumenti e gli abiti della tradizione popolare, per le vie della città nei giorni scorsi, iniziativa del comitato 15 aprile Cappa d’oro per denunciare i maranza della sosta che lasciano le auto nei luoghi storici e tutelati, come piazzetta Cappa d’Oro ultima corte storica della città. Nei prossimi giorni il comitato stamperà centinaia di volantini che verranno distribuiti nei luoghi della sosta selvaggia agli automobilisti. Ci sarà il disegno di un pollo al volante di una vettura, disegno che verrà realizzato da una professoressa di storia dell’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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