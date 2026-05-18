Sosta selvaggia | saltano le corse dei bus possibili azioni legali contro i proprietari delle auto VIDEO

In via Tartini, lungo il Mugnone, si registra una crescente presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare, ostacolando il passaggio degli autobus. La sosta selvaggia si verifica in diverse zone della strada, che costeggia il teatro Puccini e la Manifattura Tabacchi, causando ritardi nelle corse pubbliche. La situazione ha portato a ipotesi di possibili azioni legali contro i proprietari delle auto che occupano indebitamente gli spazi, impedendo il regolare svolgimento del trasporto pubblico.

Sosta selvaggia ovunque: gli autobus non passano, devono fermarsi e lasciare spazio alle auto. Siamo in via Tartini, lungo il Mugnone, nella strada che costeggia il retro del teatro Puccini e della Manifattura Tabacchi. Il fenomeno, come in molte altre parti della città, si ripete da tempo. È. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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