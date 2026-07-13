ferito con il fucile aveva a casa munizioni illegali

Domenico Riella, appena dimesso dall’ospedale di Monza dopo un intervento chirurgico sulla mano a seguito di un’esplosione di un fucile, è stato sottoposto a perquisizione dai carabinieri. Durante la verifica, sono state trovate circa cinquanta munizioni, ritenute illegali. L’uomo aveva subito ferite da arma da fuoco e si trovava in fase di recupero. La perquisizione si è svolta subito dopo il suo rilascio dall’ospedale.

GRAVEDONA ED UNITI (Como) Appena dimesso dall’ospedale di Monza, dove i medici ha salvato quello che rimaneva della sua mano dopo l’esplosione di un fucile, Domenico Riella è stato perquisito dai carabinieri, che hanno trovato una cinquantina di munizioni. Un sequestro che non ha fatto altro che confermare l’ipotesi iniziale di detenzione illegale di armi, formulata da militari delle stazioni di Gravedona, la notte stessa del ferimento, l’8 luglio, quando l’uomo, 84 anni, si era presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Gravedona, con la mano sinistra quasi completamente dilaniata e coperta di sangue. Una prima giustificazione di quanto accaduto, l’esplosione di un petardo, aveva avuto vita breve, e subito i medici si erano resi conto che quel tipo di ferita aveva un’origine ben diversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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