Il video di minacce con il fucile in mano oltre 750 munizioni polvere da sparo e armi in casa | 26enne arrestato

Un 26enne residente in provincia di Biella è stato arrestato dai carabinieri di Monza e Valdilana, in relazione a un video in cui minacciava con un fucile. Durante la perquisizione, sono state trovate oltre 750 munizioni, polvere da sparo e diverse armi da fuoco in casa. L’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.

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