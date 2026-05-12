Il video di minacce con il fucile in mano oltre 750 munizioni polvere da sparo e armi in casa | 26enne arrestato

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 26enne residente in provincia di Biella è stato arrestato dai carabinieri di Monza e Valdilana, in relazione a un video in cui minacciava con un fucile. Durante la perquisizione, sono state trovate oltre 750 munizioni, polvere da sparo e diverse armi da fuoco in casa. L’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.

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Nei guai un 26enne, residente in provincia di Biella, arrestato dai carabinieri della stazione di Monza e Valdilana (Bi), per detenzione illegale di armi e munizioni. A un 27enne avrebbe anche inviato un video di minacce, in cui si ritraeva con un fucile in mano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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