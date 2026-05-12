Il video di minacce con il fucile in mano oltre 750 munizioni polvere da sparo e armi in casa | 26enne arrestato
Un 26enne residente in provincia di Biella è stato arrestato dai carabinieri di Monza e Valdilana, in relazione a un video in cui minacciava con un fucile. Durante la perquisizione, sono state trovate oltre 750 munizioni, polvere da sparo e diverse armi da fuoco in casa. L’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.
Nei guai un 26enne, residente in provincia di Biella, arrestato dai carabinieri della stazione di Monza e Valdilana (Bi), per detenzione illegale di armi e munizioni. A un 27enne avrebbe anche inviato un video di minacce, in cui si ritraeva con un fucile in mano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ideologia neonazista, armi stampate in 3D e minacce di morte: arrestato un 17enne, tradito da una chat su Telegram – Il videoNon era solo il solito sfogo d’odio dietro lo schermo di uno smartphone, ma un vero e proprio addestramento da “lupo solitario” pronto a colpire.