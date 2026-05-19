L' indagine sui baby suprematisti bianchi A casa di un minore fucile e munizioni
Le forze dell'ordine stanno conducendo un’indagine su un gruppo di tredici minorenni coinvolti in attività legate a ideologie suprematiste bianche. Durante una perquisizione presso un'abitazione, sono stati trovati un fucile e munizioni. Il questore ha riferito che l’indagine si concentra sui comportamenti e sui materiali trovati a casa di uno dei minori. La situazione è sotto stretta osservazione per accertare eventuali reati e per valutare eventuali rischi.
Siena, parla il questore Ugo Angeloni riguardo all'indagine a carico di 13 minorenni per - tra l'altro - apologia del nazismo e del fascismo, materiale pedopornografico, detenzione illegale di armi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Non ha chiesto ma ha suggerito ai Poggi cioè Tizzoni, come fermare l'indagine su Sempio. Un pg . #ignotox #Garlasco x.com