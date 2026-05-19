L' indagine sui baby suprematisti bianchi A casa di un minore fucile e munizioni

Le forze dell'ordine stanno conducendo un’indagine su un gruppo di tredici minorenni coinvolti in attività legate a ideologie suprematiste bianche. Durante una perquisizione presso un'abitazione, sono stati trovati un fucile e munizioni. Il questore ha riferito che l’indagine si concentra sui comportamenti e sui materiali trovati a casa di uno dei minori. La situazione è sotto stretta osservazione per accertare eventuali reati e per valutare eventuali rischi.

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