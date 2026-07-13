Gli abbonati della Fenice di Venezia hanno protestato contro il sovrintendente, lamentando una stagione monotona. Recentemente, si sono verificati anche altri problemi, tra cui il caso di un pagamento di 200 mila euro per il palco di San Marco, legato all’assenza di un artista per malattia.

Non c’è pace per la Fenice. Prima il caso Venezi, poi la vicenda dei 200 mila euro da pagare per il palco di San Marco perché Claudio Baglioni ha «dato buca» per malattia. Infine, i rilievi degli abbonati. Nel corso della recente presentazione del soprintendente Nicola Colabianchi rivolta agli storici fruitori del teatro si è fatto avanti Francesco Minosso, 54esimo anno di abbonamento, praticamente da quando era teenager: «Una stagione monotona – ha obiettato – Ci sono sei opere datate tra il 1893 e il 1904. L’opera di maggiore avanguardia è Madama Butterfly». Giacomo Puccini, debutto alla Scala il 19 febbraio 1904. La risposta del soprintendente Nicola Colabianchi è chiara: «Noi forniamo un servizio culturale. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Fenice di Venezia, la protesta degli abbonati contro il sovrintendente Colabianchi: «Una stagione monotona»

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