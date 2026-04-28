La Fenice il sovrintendente contro Beatrice Venezi | L’ho vista una sola volta in 7 mesi

Nel settembre 2025, il sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia ha nominato Beatrice Venezi come direttrice musicale. Dopo circa sette mesi, il 26 aprile 2026, ha deciso di revocare la nomina. Durante questo periodo, il sovrintendente ha affermato di aver incontrato Venezi una sola volta. La decisione di revocare la nomina è stata ufficializzata poco più di sei mesi dopo la sua assegnazione.

Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, ha nominato direttrice musicale Beaatrice Venezi nel settembre 2025 e l’ha revocata il 26 aprile 2026. Segnalando le «reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del Maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale». Oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano spiega che le parole di Venezi a La Nación «mettevano in dubbio la credibilità e la competenza dell’orchestra e del teatro. Io prima ne ho preso le distanze, dopodiché la mia decisione non poteva che essere questa. La direttrice ha perso la sua posizione perché non mostrava fiducia e stima nel personale dell’istituzione ».🔗 Leggi su Open.online

Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

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