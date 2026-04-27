Un ex sovrintendente del teatro veneziano ha commentato pubblicamente la fine del rapporto di lavoro con la direttrice musicale. Secondo quanto dichiarato, le critiche provenienti dalla città e le parole offensive rivolte al teatro e a Venezia stessa sono state decisive per il suo allontanamento. L’ex responsabile ha affermato che la città ha espresso chiaramente la sua insoddisfazione, portando alla conclusione del rapporto professionale.

“È stata una città intera a dire che Venezia era inadeguata per quel ruolo. Finalmente se n’è accorto anche il sovrintendente, dopo le parole offensive non solo verso il teatro, ma l’intera Venezia, parole irricevibili. È la conclusione, nella sola maniera possibile, di un rapporto in realtà mai nato”. L’ex sovrintendente del teatro La Fenice, Cristiano Chiarot, in un’intervista a La Stampa commenta il “licenziamento” di Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra vicina al governo Meloni, accusata di scarsa competenza da musicisti e coristi e infine ‘licenziata’ dal teatro La Fenice dopo l’accusa di nepotismo all’orchestra. A deciderlo è stato il sovrintendente Nicola Colabianchi a cui il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dato “piena fiducia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Beatrice Venezi licenziata? È la vittoria del teatro e di Venezia”: parla l’ex sovrintendente della Fenice

Beatrice Venezi direttrice alla Fenice di Venezia. Giusto o sbagliato

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