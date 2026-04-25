Caso Genini l'ex Francesco Dolci | Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni Chiedo giustizia per lei

In un'intervista a Quarto Grado, l'ex fidanzato di Pamela Genini ha affermato di aver consegnato alla donna una somma di 400 mila euro nel corso di sette anni di relazione. Ha inoltre dichiarato di volere giustizia per Pamela. La vicenda riguarda il caso della donna, coinvolta in un procedimento legale che prosegue da tempo. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle ragioni di queste dichiarazioni è stata resa nota.

Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, intervistato su Quarto Grado, ha dichiarato di aver elargito a Pamela 400mila euro in 7 anni di relazione. Nell'indagine per vilipendio di cadavere, la Procura sta indagando anche sul fronte economico. Dolci non risulta indagato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci: “Era finita in un giro di riciclaggio, aveva paura”"Pamela era usata come copertura nel riciclaggio di denaro, se n'è accorta tardi", dice a Fanpage.

Autopsia sul corpo di Pamela Genini: prelevate tracce biologiche. La madre: “Dolci ossessionato da lei”Durante l'autopsia effettuata ieri sul corpo di Pamela Genini, a cui ignoti hanno tagliato e portato via la testa, sono state prelevate tracce...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso; Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex; Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex.

Caso Genini, l’ex Francesco Dolci: Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni. Chiedo giustizia per leiFrancesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, intervistato su Quarto Grado, ha dichiarato di aver elargito a Pamela 400mila euro in 7 anni di relazione ... fanpage.it

Pamela Genini, una botola e un capello biondo a casa dell'ex Francesco Dolci. Ma sono due indizi quasi nulliUna botola all'ingresso di casa. E un capello biondo, adagiato su una ragnatela all'interno. Due indizi che però potrebbero non voler dire nulla. Francesco Dolci, l'ex ... ilgazzettino.it

#QuartoGrado tra Garlasco e le avvelenate di Campobasso Spazio anche al caso della tomba profanata di Pamela Genini. Ecco le anticipazioni del 24 aprile 2026 - facebook.com facebook

Caso Pamela Genini, trovato un mazzo di fiori poggiato sulla bara: era già all'interno del loculo o sono stati messi dopo #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com