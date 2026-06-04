bastardo ora mi aspetto giustizia la madre di pamela genini urla in aula contro gianluca soncin imputato per il femminicidio

In aula, la madre di Pamela Genini ha urlato contro l’imputato, Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso l’ex compagna il 14 ottobre nel quartiere Gorla di Milano. La Corte d’Assise ha riconosciuto come parti civili i familiari della vittima nel processo. Soncin, di 53 anni, è sotto accusa per il femminicidio.

La Corte d’Assise di Milano ha ammesso come parti civili i familiari di Pamela Genini nel processo a carico di Gianluca Soncin, il 53enne accusato di aver ucciso la ex compagna il 14 ottobre scorso nella sua abitazione nel quartiere Gorla di Milano. Respinta invece la richiesta di costituzione di parte civile di Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima e oggi indagato dalla Procura di Bergamo nell’inchiesta sulla profanazione della tomba della giovane. Soncin è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla relazione affettiva cessata. Secondo la ricostruzione della Procura,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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