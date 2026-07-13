Il compagno della madre della vittima ha rilasciato dichiarazioni riguardo al caso di femminicidio avvenuto a Genini. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue affermazioni o sul contenuto delle sue dichiarazioni. La polizia sta continuando le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio. La notizia ha suscitato attenzione pubblica, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori sviluppi ufficiali.

Nuovi dettagli sul caso di femminicidio che ha colpito l’opinione pubblica. Sul delitto Genini è intervenuto il compagno della madre della vittima per rilasciare alcune dichiarazioni. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Femminicidio Genini, parla il compagno della madre

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